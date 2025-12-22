“L’Ape F.A. Armonie”, concerto inclusivo per il Natale a Bisceglie

Oggi, 22 dicembre alle ore 20.00, la Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli farà da cornice a “L’Ape F.A. Armonie – Edizione Natalizia 2025”, una performance corale inclusiva che intreccia musica, partecipazione e impegno sociale. L’iniziativa, promossa dall’Associazione di Promozione Sociale “A31-20 Futuro Anteriore”, rientra nel cartellone degli eventi natalizi del Comune di Bisceglie e nasce con l’obiettivo di diffondere una cultura dell’inclusione attraverso il linguaggio universale della musica.

Il progetto è il risultato di un percorso laboratoriale di inclusione musicale svoltosi nelle settimane precedenti presso il Castello di Bisceglie, guidato da Teresa Vallarella, vocalist dei Faraualla, e da Azzurra Del Medico, musicoterapeuta. Un’esperienza che ha valorizzato il protagonismo delle persone con disabilità e la ricchezza della diversità come risorsa per l’intera comunità.

Accanto ai partecipanti al laboratorio saliranno in scena il Coro Polifonico “Luigi Capotorti” di Molfetta, musicisti professionisti e solisti ospiti, per proporre un repertorio di brani natalizi e della tradizione. La performance, rispettosa del luogo sacro e del tempo liturgico, sarà gratuita e aperta a tutta la cittadinanza, offrendo un momento di condivisione e armonia per accogliere insieme, con dolcezza, il Santo Natale.