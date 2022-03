Lancette spostate in avanti, questa notte torna l’ora legale

Torna in Italia l’ora legale. Nella notte tra sabato 26 marzo e domenica 27 marzo, infatti, le lancette di tutti gli orologi andranno spostate in avanti, dalle 2 alle 3.

Ormai la tecnologia fa tutto da sé (i dispositivi digitali come smartphone, tablet e computer si aggiorneranno automaticamente), per cui solo coloro che utilizzano orologi da polso o hanno orologi alle pareti dovranno ricordarsi di “aggiornare” i loro dispositivi al nuovo orario.

L’ora legale resterà in vigore fino a domenica 30 ottobre 2022. Il passaggio dall’ora solare a quella legale è stato pensato per avere un’ora di luce in più di sera, in modo da consumare meno corrente elettrica. Le giornate saranno all’apparenza più lunghe con il buio che arriverà più tardi.

Spostando in avanti le lancette di un’ora, si ritarda l’utilizzo della luce artificiale in un momento in cui le attività lavorative sono ancora in pieno svolgimento.

Foto PixaBay.com