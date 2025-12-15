L’Ambito territoriale Trani-Bisceglie presenta la “Nuova Carta dei Servizi Sociali”

Mercoledì 22 dicembre alle ore 10.00 nella Sala Tamborrino del Comune di Trani, si terrà la presentazione della “Carta dei Servizi Sociali e Sociosanitari” dell’Ambito Territoriale di Trani-Bisceglie.

Introdotta nella pubblica amministrazione con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 27 Gennaio 1994) e confermata come strumento privilegiato per tutelare i Cittadini che si rivolgono ai Servizi Sociali con la Legge Quadro sull’Assistenza (Legge n. 328/2000 art. 13), la Carta dei Servizi si presenta come un vero e proprio patto tra Pubblica Amministrazione e cittadini attraverso il quale l’Ente si impegna, nei confronti dei cittadini, a promuovere la qualità dei servizi pubblici, la tutela dei cittadini e degli utenti dei servizi e la loro partecipazione.

Il dirigente responsabile dell’Ufficio di Piano dott. Alessandro Nicola Attolico: “Obiettivo dell’Ambito è la definizione di un nuovo sistema di welfare locale integrato nel quale la Carta dei Servizi non è un semplice manuale informativo, ma, attraverso una comunicazione più versatile ed esauriente, si propone come uno strumento che favorisce percorsi personalizzati di sostegno, orientamento e inclusione sociale”.

La Carta dei Servizi offre la conoscenza completa e aggiornata degli interventi e delle prestazioni attive sul territorio, informa sulla rete di opportunità, illustra tutti i servizi sociali e socio-sanitari, specificando destinatari, modalità di accesso e funzionamento, garantisce a tutti l’accesso e la piena fruibilità dei servizi. Durante l’incontro saranno illustrati i contenuti della Carta, rafforzando così la volontà di essere vicini ai cittadini, rendendo i servizi più comprensibili e accessibili a tutti.

Per le Amministrazioni di Trani e Bisceglie, interverranno: il Sindaco di Trani – Avv. Amedeo Bottaro, il vicesindaco del Comune di Trani – Avv. Fabrizio Ferrante, il sindaco di Bisceglie – Avv. Angelantonio Angarano, l’Assessora ai Sociali del Comune Di Trani – Avv. Alessandra Rondinone, l’Assessora ai Sociali del Comune Di Trani – Avv. Roberta Rigante, il Dirigente dell’Ufficio Di Piano – Dott. Alessandro Nicola Attolico.