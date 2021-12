L’Ambito territoriale sociale di Trani e Bisceglie avvia ADE’S Christmas Time

L’Ambito Territoriale sociale di Trani e Bisceglie avvia, per il periodo delle festività natalizie, con il Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare “ADE’S Christmas Time”, nei due comuni di pertinenza. Il servizio è gestito da ATI Cooperative Sociali Shalom – Vivere Insieme, che svolge la gestione associata del Piano Sociale di Zona, in favore di famiglie residenti che hanno nel loro nucleo figli minori e che versano in situazione di disagio socio-relazionale.

La rassegna è orientata alla prevenzione e al sostegno dei minori attraverso attività ludiche, ricreative e laboratoriali rivolte ai bambini. L’ADE’S Christmas Time, per il Comune di Bisceglie, partirà il 22 dicembre direttamente con il “laboratorio fotografico”, ma già il 23 dicembre si svolgerà un “pranzo al McDonald’s” al popolare ristorante della città; il 4 gennaio si svolgerà il “laboratorio di riciclo” durante il quale saranno realizzati originalissimi oggetti, rivitalizzando gli “scarti”; il 5 gennaio ancora un momento di incontro con “la tombolata”.

Gli obiettivi, che perseguono sempre la volontà di prevenire e limitare il disagio riducendo i fattori di rischio, di emarginazione sociale e di devianza sono rivolti a piccoli gruppi di bambini, e saranno svolti in ottemperanza delle normative anti-Covid.