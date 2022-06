L’Agente Giuseppe Di Luzio bissa la vittoria aggiudicandosi la Polizza d’Oro di Italiana Assicurazioni

Vincere un premio è importante, confermarsi lo è ancora di più. A riuscirci è l’Agente biscegliese Giuseppe Di Luzio che si è aggiudicato la Polizza d’Oro di Italiana Assicurazioni.

Di Luzio ha ritirato il premio nella serata evento tenutasi ieri, 27 giugno, a Petra in Giordania, bissando il successo ottenuto Kyoto (Giappone) con la Polizza d’oro 2017 (leggi qui).

“Una affermata realtà assicurativa – si legge nella motivazione data dagli organizzatori del prestigioso premio – il cui successo è frutto della caparbietà e passione che accompagnano l’indiscussa professionalità dall’Agente Giuseppe Di Luzio che negli anni ha saputo costruire una squadra affidabile e vincente, con collaboratori talentuosi, in grado di crescere con redditività in tutti i settori in cui opera. Il percorso imprenditoriale di questa storica Agenzia si è consolidato nel corso del tempo, generando un valore economico anche per il territorio, per il quale è di riferimento.

La versatilità nell’operare in ambito danni, welfare e nella gestione del risparmio rappresenta un modello agenziale virtuoso. L’amore per le cose fatte bene, a prescindere dall’immediato ritorno per l’Agente, è segno tangibile della chiara visione imprenditoriale, che esprime la sua solidità nella protezione del patrimonio dell’azienda e nella diversificazione degli investimenti per i propri Clienti, con una forte ambizione per il futuro”.

“Non ci credo ancora – ha confessato Di Luzio attraverso un post su Facebook – per la seconda volta l’agenzia di Bisceglie riceve dalla Direzione Generale di Italiana Assicurazioni il premio Polizza d’oro come migliore agenzia in assoluto. Un ringraziamento particolare ai miei clienti che da sempre ripongono in me la loro fiducia, a Italiana Assicurazioni per essere una Compagnia unica è affidabile, a tutta la mia famiglia, al mio staff e ai miei preziosissimi collaboratori”.