L’acquolina in bocca promuove per i suoi clienti la lotteria “Ordina & Vinci” / FOTO

PUBBLIREDAZIONALE – Si chiama “Ordina & Vinci” l’iniziativa organizzata dal ristorante e pizzeria L’acquolina in bocca di Bisceglie per andare in contro ai propri clienti e riprendere il lavoro con il sorriso sulle labbra nel periodo concomitante con le festività natalizie.

“Ordina & Vinci” consiste in una lotteria a premi per tutti i clienti de L’acquolina in bocca che riceveranno un numero per ogni acquisto effettuato tra: Fish Burger, Pizza Gourmet (Barese, Poseidone, Tartufo & Porcini) o Pepito’s. L’estrazione dei numeri vincenti avverrà in diretta Facebook sulla pagina de L’acquolina in bocca il prossimo 3 gennaio. Tre i premi previsti: al primo estratto sarà consegnato uno splendido cesto natalizio, per il secondo estratto un buono sconto del 20% da poter utilizzare da L’acquolina in bocca, mentre al terzo numero scelto in regalo una bottiglia di vino. Ordina subito e ricorda di richiedere il tagliando con il numero fortunato.

“Stiamo attraversano un momento delicatissimo per quel che concerne il nostro settore – dichiara Giuseppe Di Lecce, titolare de L’acquolina in bocca. La pandemia ha messo in ginocchio molte attività, ma noi non molliamo e con spirito propositivo, anche attraverso queste iniziative, vogliamo stare vicini ai nostri clienti, coccolarli e farli sentire sempre a proprio agio dando il meglio di noi con il lavoro e coinvolgendoli con iniziative come “Ordina & Vinci”.

L’acquolina in bocca propone inoltre il “Pranzo Domenicale”, un apposito menù a soli 25 euro che comprende:

– Fantasie di Antipasti de “L’acquolina in bocca” (5 portate tra Mare & Terra);

– 2 assaggini di Primo a persona;

– Secondo Centrale a scelta tra: Gamberoni alla Brace o Grigliata di Carne;

– Dolce della casa;

– Acqua, caffè o digestivo;

Prenotando ci sarà la possibilità di richiedere frutti di mare.

“Viziare i nostri clienti preparando piatti di prima scelta con ingredienti selezionati è la nostra ‘mission’ – conclude Giuseppe Di Lecce – consapevoli che con impegno e sacrificio torneremo a vivere momenti sereni al più presto possibile”.

L'acquolina in bocca è a Bisceglie in Corso Dottor Sergio Cosmai, 9.

