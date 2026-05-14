“La tua voce fa la differenza”: il Coro Cittadino di Bisceglie apre a nuovi coristi

Il Coro Cittadino di Bisceglie apre le porte a chiunque desideri mettere la propria voce al servizio della liturgia e della comunità ecclesiale, condividendo un percorso fatto di fede, fraternità e musica sacra.

Con il messaggio “La tua voce fa la differenza”, il coro lancia un invito rivolto a giovani e adulti interessati a vivere un’esperienza autentica di comunità, partecipando attivamente all’animazione delle principali celebrazioni religiose cittadine.

Da oltre vent’anni il Coro Cittadino rappresenta una presenza significativa nella vita ecclesiale di Bisceglie, accompagnando momenti particolarmente sentiti dalla comunità, come le celebrazioni del Corpus Domini, la Festa Patronale dei Santi Martiri Mauro Vescovo, Sergio e Pantaleone e la festa della Madonna Addolorata.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare uno spazio accogliente e inclusivo, dove ciascuno possa sentirsi parte di una famiglia. Non sono richieste particolari competenze musicali: è sufficiente la voglia di condividere il dono del canto e di vivere insieme il servizio liturgico.

Le prove si svolgono una volta a settimana in un clima di ascolto, collaborazione e fraternità.

A guidare il percorso del Coro Cittadino sono don Francesco Colangelo, il maestro Mauro Piarulli, Italo Innocenti e Domenico Palumbo, impegnati nella promozione della musica liturgica come strumento di evangelizzazione e comunione.

«Cantare insieme significa pregare insieme e testimoniare, attraverso l’armonia delle voci, la bellezza della fede vissuta nella comunità», sottolineano i responsabili del coro.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare il numero 351 5051810 oppure seguire le pagine social del Coro Cittadino di Bisceglie su Instagram e Facebook.