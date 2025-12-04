“La Solidarietà in Cammino”, a Bisceglie dieci attività di ristorazione diventano luoghi di accoglienza

Assolocali Bisceglie, in collaborazione con Confcommercio Bisceglie e con il Comune di Bisceglie, presenta “La Solidarietà in Cammino – Una cena che unisce la città”, un progetto solidale che, per un mese intero, trasformerà dieci attività della ristorazione biscegliese in luoghi di accoglienza, condivisione e integrazione sociale. Dal 9 dicembre al 6 gennaio 2026, secondo un calendario che sarà ufficializzato nei prossimi giorni, i dieci locali aderenti ospiteranno gruppi di persone in condizioni di fragilità e di marginalità sociale, giovani e adulti che vivono situazioni di disagio, solitudine o vulnerabilità, segnalati dai principali centri locali di sostegno. La selezione dei partecipanti sarà curata da Caritas, Epass, Casa Barbiana e Villa Giulia, che individueranno gruppi fino a un massimo di 12 persone, compresi gli operatori e gli accompagnatori.

Un gesto concreto che porta la solidarietà nei luoghi della socialità cittadina, offrendo non solo un pasto, ma soprattutto ascolto, vicinanza e calore. L’iniziativa consolida una rete virtuosa tra associazioni, istituzioni e attività locali, rafforzando il senso di comunità e di responsabilità condivisa. I locali aderenti all’iniziativa sono Andrea, Cantuccio, Geday Garden, Nan à Strit, Osteria del Seminario, Punto e a Capo, Rouge Cafè, Trapetum, Pizzeria La Fontana, Sergio e Davide.

A margine della presentazione del progetto, il presidente di Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera, ha inteso esprimere gratitudine e apprezzamento alla realtà Assolocali e al suo presidente: «Una menzione speciale va riconosciuta ad Assolocali, al suo presidente, Andrea Ferrante, e a Nicola Papapicco, i quali hanno fortemente sostenuto questa lodevole iniziativa. Il loro impegno – così come quello dell’intera associazione – rappresenta un’occasione straordinaria per valorizzare e promuovere l’immagine coesa e operosa della rete delle attività locali, riconoscendone il ruolo sociale ed economico all’interno della nostra comunità».

L’iniziativa sarà presentata durante una conferenza stampa martedì 10 dicembre alle 10:30 nella Sala Consiliare “On. Prog. Giovanni Bruni” del Comune di Bisceglie. Interverranno rappresentanti del Comune di Bisceglie, di Confcommercio Bisceglie, di Assolocali e delle organizzazioni impegnate nel sostegno ai giovani destinatari del progetto.