La situazione peggiora, ma la Puglia rimane gialla / I DATI

In Puglia l’indice Rt a 14 giorni resta sotto l’1, più precisamente allo 0.93, ma la classificazione del livello di rischio, anche a causa della rapida diffusione della variante inglese, è adesso “moderata con alta probabilità di progressione”, così come emerge dai dati relativi al periodo compreso tra il 22 e il 28 febbraio, che determinano il colore delle regioni con le relative restrizioni. Nonostante questo peggioramento (confermato anche dai numeri degli ultimi giorni), i dati permettono alla Puglia di rimanere anche la prossima settimana in zona gialla. La regione non è infatti oggetto delle nuove ordinanze firmate in serata dal Ministro Roberto Speranza.

I contagi da coronavirus in Italia continuano però a correre: per la prima volta da 7 settimane l’indice Rt nazionale ha superato quota 1, passando da 0.99 di una settimana fa a 1.06. È la fotografia sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese scattata dall’Istituto superiore di sanità nel suo consueto monitoraggio settimanale. Gli esperti rilevano una “netta accelerazione dell’epidemia” con un’incidenza nazionale che sfiora i 200 casi per 100mila abitanti ed una previsione di ulteriore peggioramento.