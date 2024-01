La signora Di Terlizzi è la “lettrice dell’anno” per la libreria Vecchie Segherie Mastrototaro

La signora Aurora Di Terlizzi è la vincitrice del “Best reader Vecchie segherie Mastrototaro”, contest ideato dalla stessa libreria biscegliese.

“Il premio nasce dalla voglia dei librai Viviana e Gaetano – si legge nella nota della libreria – condivisa con i fondatori della libreria Mauro Mastrototaro e sua moglie Antonella, di premiare e incentivare il lettore o la lettrice forte della libreria. Come una sorta di riconoscenza per averci scelto come luogo prediletto per l’acquisto di libri. Per tal motivo, durante l’anno, abbiamo prestato attenzione, proprio materialmente segnandoci i volumi acquistati su un blocchetto, agli acquisti di quei lettori che già avevamo individuato appartenere alla categoria dei ‘forti’. E con grande piacere abbiamo scoperto che la signora Aurora Di Terlizzi era quella che aveva acquistato più libri non solo direttamente, ma anche attraverso il contributo di tutti i suoi familiari. Non c’è festa o ricorrenza in cui la signora Aurora non chieda a tutti i suoi conoscenti, amici, generi, nuore, nipoti e figli, di regalarle libri. Una passione maturata col tempo e diventata via via sempre più grande, Aurora è davvero una lettrice onnivora: storie vere, saghe familiari, romanzi storici sono tra i suoi generi preferiti ma guarda con curiosità a qualunque consiglio o suggerimento”.

Casalinga biscegliese 84enne, alla signora Di Terlizzi va un buono libri da 50 euro. “Intendiamo attribuire questo premio ogni anno sperando che possa essere un valido incentivo per premiare quei lettori o lettrici che scelgono la nostra libreria per fare i loro acquisti e per usufruire dei nostri consigli e del nostro supporto, perché pensiamo che sia l’unico modo per sostenerla e per gratificare il nostro incessante e profondo lavoro”.