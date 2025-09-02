La Scuola Riccardo Monterisi riapre dopo i lavori di ristrutturazione

Dopo un lungo periodo di attesa, la Scuola Riccardo Monterisi di Bisceglie riaprirà ufficialmente martedì 16 settembre, al termine degli importanti lavori di ristrutturazione che hanno trasformato l’edificio in una struttura moderna, funzionale e pronta ad accogliere studenti e docenti per il nuovo anno scolastico.

L’annuncio è stato dato dal sindaco Angelantonio Angarano attraverso i suoi canali social: «Abbiamo chiesto scusa a tutti i cittadini che in questi anni hanno dovuto affrontare disagi legati al trasferimento temporaneo della scuola. Ma adesso ci siamo: il 16 settembre il corpo docente e i ragazzi potranno finalmente utilizzare una struttura nuova e riqualificata, dotata anche di una palestra e di un teatro».

La preside della scuola ha espresso grande soddisfazione per il ritorno alla sede storica: «Sono stati anni lunghi e difficili e adesso poter tornare a scuola, in una struttura unica, per noi è motivo di grande gioia».

La riapertura della Monterisi rappresenta un momento significativo non solo per la comunità scolastica, ma per tutta la città di Bisceglie. I lavori di riqualificazione, infatti, sono motivo di orgoglio per famiglie, studenti e personale scolastico, segnando un passo importante verso un’istruzione di qualità in spazi rinnovati e accoglienti.