“La Salute in Menopausa”, a Bisceglie un convegno su prevenzione e cure

La menopausa non è solo una fase della vita, ma un momento cruciale per la salute e il benessere della donna. Per fare chiarezza su sintomi, terapie e strategie di prevenzione, sabato 5 aprile, alle ore 8.30, la Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi a Bisceglie, ospiterà il convegno “La Salute in Menopausa”.

Tra i partecipanti, ci sarà la Professoressa Alessandra Graziottin, specialista in Ginecologia-Ostetricia e Oncologia e terapeuta in Sessuologia. Graziottin è Direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica e Responsabile del Servizio di Menopausa dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Fondatore e Presidente della Fondazione Alessandra Graziottin per la cura del dolore nella donna Onlus, la nota Professoressa è docente in diverse università italiane e membro di prestigiose società scientifiche internazionali. Graziottin terrà una lezione magistrale sul tema della distrofia genitourinaria in menopausa, analizzandone l’inquadramento e le strategie terapeutiche e, insieme al Dott. Maurizio Giorelli, Direttore dell’Unità Operativa di Neurologia dell’Ospedale di Barletta, sidiscuterà anche del ruolo di Sistema nervoso centrale e menopausa, con riferimento alla fisiopatologia dei disturbi del sonno e all’inquadramento diagnostico e terapeutico.

L’evento, promosso dalla Dottoressa Federica Zendoli, Dirigente Medico dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Bisceglie e Referente del Network “Bollino Rosa” del Ministero della Salute per l’Ospedale Vittorio Emanuele II, è patrocinato da ASL BT, Ordine dei Medici della Bat e Comune di Bisceglie ed è stato fortemente condiviso dalla Direttrice Generale della Asl Bt, Dott.ssa Tiziana Dimatteo, dal Direttore Sanitario della Asl Bt, Dott. Alessandro Scelzi, dalla Direttrice Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Bisceglie, Dott.ssa Pierangela Nardella, e dal Direttore dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia del “Vittorio Emanuele II”, Dott. Giacomo Triglione.

L’obiettivo è affrontare il tema della menopausa con un approccio multidisciplinare, approfondendo le problematiche legate alla menopausa, promuovendo percorsi di cura specifici per il genere femminile e valorizzando il ruolo della prevenzione, della diagnosi precoce e delle terapie più innovative.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, della Direttrice Generale della Asl Bt, Dottoressa Tiziana Dimatteo, del Direttore Sanitario della Asl Bt, Dottor Alessandro Scelzi, e del Presidente dell’Ordine dei Medici della Bat, Dottor Benedetto Delvecchio.

A seguire, la tavola rotonda moderata dalla giornalista Annamaria Natalicchio, in cui si confronteranno esperti del settore per discutere della presa in carico della donna in menopausa attraverso un’efficace sinergia tra ospedale e territorio. Interverranno il Dottor Alessandro Scelzi, la Dottoressa Pierangela Nardella, il Dottor Pietro Mario Lalli, il Dottor Giacomo Triglione, la Dottoressa Federica Zendoli, la Dottoressa Stefania Pugliese e il Dottor Benedetto Delvecchio.

Nella seconda parte del convegno, largo spazio sarà dedicato all’interazione col pubblico. La Prof.ssa Graziottin risponderà ai quesiti posti dai partecipanti al congresso, un’occasione unica di ricevere risposte sul tema da una riconosciuta e stimata Autorità nel campo della Ginecologia-Ostetricia, Oncologia e Sessuologia, sia a livello nazionale che internazionale.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli Operatori Sanitari e per chiunque voglia saperne di più su un tema di fondamentale importanza per il benessere delle donne. La partecipazione è libera.