“La rete delle politiche del lavoro a Bisceglie”, ultimo Job Day in programma

“La rete delle politiche del lavoro a Bisceglie” è il tema dell’ultimo Job Day in programma oggi, 27 novembre dalle ore 16.00, presso la Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi a Bisceglie.

Realizzato all’interno di ORIENT@RE @L FUTURO, progetto del Comune di Bisceglie, vincitore del bando “Punti cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, finanziato dal POR FESR – FSE PUGLIA 2014-2020, l’incontro sarà dedicato alle proposte di istituzioni, enti di formazione e imprese per costruire nuove e vincenti opportunità di occupazione sul territorio.

L’incontro sarà il momento per analizzare i risultati delle azioni messe in campo in questi ultimi quattro mesi a Bisceglie, quali target di utenze sono stati raggiunti, quali le domande e i fabbisogni emersi dall’utenza.

Parteciperanno all’evento, per i saluti istituzionali:

Angelantonio Angarano (Sindaco di Bisceglie)

(Sindaco di Bisceglie) Sebastiano Leo (Assessore Politiche per il Lavoro Regione Puglia)

(Assessore Politiche per il Lavoro Regione Puglia) Silvia Pellegrini (Direttrice Dipartimento Politiche del Lavoro Regione Puglia)

Seguirà un talk di approfondimento tematico su dati, numeri e obiettivi raggiunti con la partecipazione di:

Michele Dibenedetto e Sara Cristallo (Sicur.a.l.a) e gli altri partner di progetto

e e gli altri partner di progetto rappresentanti del Centro per l’Impiego di Bisceglie.

Successivamente saranno presentati i desk di settore, che apriranno alle ore 18:00, dedicati all’orientamento lavorativo e alla consegna di Cv. I desk saranno curati da:

Eva Filograsso (Professioni sanitarie e servizi alla persona)

(Professioni sanitarie e servizi alla persona) Angela Demartino (Professioni digitali)

(Professioni digitali) Raffaele Rizzi (Marketing e comunicazione turistica)

In chiusura della giornata, rappresentanti dell’amministrazione comunale approfondiranno gli scenari futuri di radicamento della rete delle politiche attive a Bisceglie.

La segreteria dell’evento sarà aperta dalle ore 14:00. I desk per l’orientamento e la consegna di Cv apriranno alle 18.00.