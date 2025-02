La Reliquia del Corpo di San Gabriele dell’Addolorata in visita a Bisceglie / PROGRAMMA

«I santi sono il modo con cui tocchiamo il Vangelo con mano. – così esordisce don Ferdinando Cascella, parroco di San Lorenzo a Bisceglie in una comunicazione ai fedeli della parrocchia – Non fosse altro per il fatto che Gesù ci spiega il Vangelo usando sempre la storia di qualcuno. E quando il Vangelo lo tocchiamo nei Santi, quel vangelo non è più semplicemente bello ma diventa qualcosa di più grande e di più decisivo. È in questo senso e a partire da questa indicazione che accogliamo la Reliquia del Corpo di San Gabriele dell’Addolorata, giovane santo e felice. La presenza di questa importante Reliquia che visiterà la Città di Bisceglie e, in particolare la Parrocchia di San Lorenzo nei giorni 17-21 febbraio, è un segno chiaro e visibile attraverso il quale saremo invitati ad un’esperienza forte della fede. Il cammino della Speranza, che abbiamo intrapreso sin dall’apertura della Porta santa, trova in questi giorni un momento per rafforzare il passo di camminatori un po’ stanchi, foriero di grazie e benedizioni celesti».

PROGRAMMA

LUNEDI 17 FEBBRAIO 2025 – IL GIORNO DELL’ “ACCOGLIENZA”

· Ore 15.30, Sosta del corpo di San Gabriele presso l’Ospedale Civile “Vittorio Emanuele “e benedizione degli ammalati

· ore 16.00, Accoglienza del corpo di San Gabriele presso il Sagrato della Casa della Divina Provvidenza – Universo Salute

Saluto del sindaco.

A seguire processione del corpo di San Gabriele verso la Parrocchia di San Lorenzo: via G. Bovo, via Prof. Mauro Di Terlizzi, via San Giovanni Paolo I, via G. Di Vittorio, via Luigi Papagni, via San Lorenzo

· ore 18.30, solenne celebrazione eucaristica presieduta da Padre Raffaele De Fulvio, Rettore del Santuario di San Gabriele dell’Addolorata

· ore 21.30, Compieta comunitaria

MARTEDI 18 FEBBRAIO 2025 – IL GIORNO DELLA “CONSOLAZIONE”

· Ore 8.30, celebrazione delle Lodi mattutine

· Ore 9.00, celebrazione eucaristica

· Ore 10.00, visita agli ammalati dei Padri Passionisti

· Ore 12.30, celebrazione comunitaria dell’Ora Media

· Ore 15.00, celebrazione comunitaria della Via Matris

· Ore 17.30, recita del Santo Rosario

· Ore 18.00, celebrazione eucaristica presieduta da S.E. mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo Emerito di Bari-Bitonto

· Ore 20.00, San Gabriele incontra i giovani della Città

MERCOLEDI 19 FEBBRAIO 2025 – IL GIORNO DELLA “VOCAZIONE”

· Ore 8.30, celebrazione delle Lodi mattutine

· Ore 9.00, celebrazione eucaristica

· Ore 10.30, San Gabriele incontra i bambini di scuola elementare

· Ore 12.00, San Gabriele incontra i ragazzi di scuola media

· Ore 17.30, recita del Santo Rosario

· Ore 18.00, celebrazione eucaristica

· Ore 19.30, recital “Ti ho incontrato”. San Gabriele, giovane felice e santo

GIOVEDI 20 FEBBRAIO 2025 – IL GIORNO DELLA “COMUNIONE”

· Ore 9.00, celebrazione delle Lodi mattutine

· Ore 11.00, celebrazione eucaristica presieduta da don Sergio Pellegrini, Vicario Generale con la partecipazione del cero zonale

· Ore 17.30, recita del Santo Rosario

· Ore 18.00, celebrazione eucaristica presieduta da S. E. Mons. Giorgio Ferretti, Arcivescovo di Foggia Bovino

· Ore 19.30, adorazione eucaristica comunitaria

· Ore 21.30, compieta comunitaria

veglia notturna al corpo di San Gabriele

VENERDI 21 FEBBRAIO – IL GIRONO DEL “SALUTO”

· Ore. 8.30, celebrazione delle Lodi mattutine

· Ore 9.00, celebrazione eucaristica

· Ore 10.0, Confessioni

· Ore 12.30, Celebrazione comunitaria dell’Ora Media

· Ore 16.00, celebrazione eucaristica presieduta dal nostro Arcivescovo Sua Ecc.za Mons. Leonardo D’Ascenzo

In tutti i giorni della permanenza del corpo di San Gabriele i Padri Passionisti saranno a disposizione per le confessioni