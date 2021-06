La Puglia passa in zona bianca: dal 14 giugno addio al coprifuoco

Continua la discesa del valore medio nazionale per l’incidenza dei casi di Coronavirus ogni 100 mila abitanti. Secondo l’ultimo monitoraggio dell’Iss, il dato in Italia è passato dai 32 della scorsa settimana a 26. Registra invece una frenata il valore dell’indice Rt nazionale, dopo diverse settimane di calo. Rispetto a sette giorni fa, il tasso di contagiosità è rimasto a 0,68. Stando al consueto monitoraggio settimanale, tutte le Regioni e le provincie autonome sono state classificate a rischio basso a eccezione della Sardegna, che rimane ancora a rischio moderato.

Migliora la situazione anche in Puglia, che si appresta ad entrare in zona bianca da lunedì 14 giugno. Al momento del passaggio di una Regione in zona bianca, il coprifuoco decade automaticamente. In zona bianca i bar e i ristoranti sono aperti senza limitazioni di orario, anche la sera e anche al chiuso. Nessun tetto massimo per il numero di commensali se i tavoli sono all’aperto. È fissato invece a sei, anche non conviventi, quello per i locali all’interno. In ogni caso, va rispettato il distanziamento per evitare assembramenti e c’è ancora l’obbligo di indossare la mascherina per spostarsi nel locale. L’asporto e la consegna a domicilio non hanno limiti orari.