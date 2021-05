La Puglia in zona gialla da lunedì 10 maggio

La Puglia entrerà ufficialmente in zona gialla dal prossimo 10 maggio. Dopo due settimane in arancione e con gli indicatori in graduale miglioramento, i dati che la cabina di regia nazionale ha lasciato sul tavolo del Ministero della Salute hanno confermato la possibilità di allentare le misure.

La Puglia ha un indice Rt di 0.91 (quello nazionale è in salita per la seconda settimana consecutiva e si assesta a 0.89) e una valutazione di impatto Moderata (come Moderata è anche la classificazione di rischio complessivo). I dati analizzati dalla cabina di regia si riferiscono alla settimana compresa tra il 26 aprile e il 2 maggio.

L’occupazione dei posti letto in terapia intensiva (34%) è ancora leggermente al di là della soglia d’allarme (30%). Sul filo invece l’occupazione dei posti letto in area non critica (40%).