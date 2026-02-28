La Puglia conquista Sanremo: il Sospiro di Bisceglie protagonista al Festival

Riflettori accesi sul 76º Festival della Canzone Italiana e sulla Puglia, protagonista di un racconto identitario fatto di tradizione, passione e orgoglio.

In questo contesto di grande visibilità, la Puglia ha portato in scena la propria anima enogastronomica grazie alla collaborazione con la Regione Puglia e al coordinamento di Francesco Fiore e Flavia Robbe per le attività collaterali legate alla presenza pugliese a Sanremo. Villa Nobel si è trasformata in un Red Carpet del gusto, dove accanto a cantanti, volti noti e protagonisti delle principali radio nazionali hanno sfilato le eccellenze gastronomiche regionali.

Tra Spaghetti all’Assassina, gelato artigianale e panzerotti fumanti, a conquistare il pubblico è stato anche il Sospiro di Bisceglie, simbolo della tradizione dolciaria locale. Numerosi artisti hanno apprezzato questa specialità, tra cui Serena Brancale, Elettra Lamborghini, J-Ax, Fulminacci e Tommaso Paradiso, insieme a tanti curiosi che hanno scoperto o riscoperto il sapore autentico del celebre dolce pugliese.

Sebbene la Puglia sia conosciuta come terra delle “tette delle monache”, l’origine storica del dolce affonda le radici proprio a Bisceglie, dove nasce con il nome di Sospiro: un capolavoro di pan di Spagna, crema e glassa che racchiude secoli di storia, fede e maestria artigianale.

«Siamo orgogliosi di rappresentare il nostro territorio attraverso il sapere dei nostri pasticcieri. Il fatto che molti presenti abbiano riconosciuto il Sospiro – la “tetta”, come viene simpaticamente chiamata – è per noi motivo di grande soddisfazione ed è il frutto di un lavoro instancabile», ha dichiarato Sergio Salerno, direttore dell’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e delle persone che ne sono il cuore pulsante.

Sulla stessa linea Marco Sciascia, referente dei pasticcieri, che ha ringraziato il Festival e la città di Sanremo per l’opportunità di promozione nazionale, evidenziando il contributo di Francesco Fiore, Flavia Robbe, degli influencer coinvolti, dell’Associazione Gelatai Pugliesi e delle aziende del comparto food a marchio IGP, ambasciatori di una Puglia che investe con determinazione nella valorizzazione delle proprie tradizioni. Il Sospiro di Bisceglie si conferma non solo un dolce, ma un simbolo capace di raccontare l’Italia migliore attraverso il gusto.