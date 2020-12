La Puglia cambia “colore”, firmata la nuova ordinanza del Ministero della Salute / DETTAGLI

Da domenica 6 dicembre tornano a cambiare i colori delle regioni del Belpaese. Stando al monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute ha firmato l’ordinanza che porta la Puglia, ora in zona arancione, in zona gialla.

Il provvedimento riguarda anche la Toscana, la Valle d’Aosta, la Campania e la Provincia autonoma di Bolzano che passano in zona arancione, e l’Emilia-Romagna, il Friuli Venezia Giulia, le Marche e l’Umbria che approdano, come la Puglia, in zona gialla. Confermati i colori per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte.

I cittadini delle regioni gialle, pertanto, potranno tornare da domenica a pranzare al ristorante e a spostarsi liberamente prima del coprifuoco che rimane comunque alle 22:00.