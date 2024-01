La Polizia Locale onora San Sebastiano. Angarano: “Punto di riferimento per la sicurezza”

Questa mattina nella Basilica Concattedrale San Pietro si è tenuta la tradizionale cerimonia in onore di San Sebastiano martire, patrono della Polizia Locale. Oltre agli agenti del Corpo, alla funzione religiosa, celebrata da Don Giuseppe Abbascià, hanno partecipato autorità civili e militari, il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e l’Assessore alla Polizia Locale, Antonio Belsito, alla presenza delle associazioni combattentistiche e d’arma, della Protezione civile e delle associazioni di volontariato. Al termine della santa messa, come consuetudine, il Comandante della Polizia Locale di Bisceglie, Dott. Michele Dell’Olio, ha tracciato il bilancio dell’attività svolta nel 2023 prima di lasciare la parola al Sindaco Angarano e all’Assessore Belsito.

“Pur se operiamo in ambito locale, siamo senza alcun dubbio il Corpo di Polizia che ha il maggior numero di attribuzioni e competenze negli svariati aspetti dei contesti sociali in cui vive una comunità”, ha sottolineato il Comandante Dell’Olio. “La figura del vigile urbano è mutata nel tempo. Oggi assolviamo ad un numero sempre più considerevole di servizi necessari per garantire una ordinata convivenza sociale. Dobbiamo essere comprensivi, benevoli ed umani e nello stesso tempo decisi ed autorevoli, sempre presenti davanti alle scuole, nei mercati, nei punti nevralgici del traffico ed in tutte quelle situazioni in cui pulsa la vita cittadina, bisognevole del nostro presidio, quale simbolo di ordine e di legalità”.

“Come si evince dalla relazione sull’attività svolta nel 2023, la Polizia Locale si conferma attiva in svariati settori della nostra Città, un imprescindibile punto di riferimento per garantire sicurezza, rispetto delle regole, tutela del decoro urbano, supporto alla cittadinanza”, ha commentato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Per questo desidero esprimere il nostro plauso e ringraziamento a tutti gli agenti per l’impegno e la professionalità che mettono al servizio della Comunità. Il 2023 è stato un anno significativo perché abbiamo potenziato l’organico con nuove assunzioni, dando seguito ad un impegno assunto e facendo fronte ad una carenza atavica di personale. L’intento è di continuare su questa strada per rafforzare ulteriormente il Corpo con nuove unità”.

“La nostra attenzione al tema della sicurezza è costantemente alta”, ha aggiunto Antonio Belsito, Assessore alla Polizia Locale della Città di Bisceglie. “L’imminente installazione di 36 telecamere di videosorveglianza, a coronamento di un percorso avviato con la firma del patto sulla sicurezza urbana con il Prefetto della Bat che ha consentito l’ottenimento di due importanti finanziamenti per oltre 300mila euro, stanno a dimostrare che l’Amministrazione è pronta a cogliere tutte le opportunità per supportare il lavoro delle forze dell’ordine nel presidio e nel monitoraggio del territorio”.