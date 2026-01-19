La Polizia Locale di Bisceglie celebra San Sebastiano, patrono del corpo

Martedì 20 gennaio il Corpo della Polizia Locale di Bisceglie rinnoverà la tradizionale celebrazione in onore di San Sebastiano Martire, Santo Patrono, con una cerimonia religiosa aperta alla cittadinanza. L’appuntamento è fissato alle ore 10.30 presso la Basilica Concattedrale di San Pietro, dove sarà officiata la Santa Messa alla presenza delle autorità civili e militari.

Al termine della funzione, il Comandante della Polizia Locale, Michele Dell’Olio, presenterà il bilancio delle attività svolte nel corso del 2025, offrendo una panoramica sui risultati raggiunti e sulle principali direttrici di intervento che guideranno l’azione del Corpo nel prossimo futuro.

Seguiranno gli interventi dell’Assessore alla Polizia Locale, Antonio Belsito, e del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, a conclusione di una giornata dedicata al valore del servizio, della legalità e della vicinanza alla comunità.