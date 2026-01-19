Martedì 20 gennaio il Corpo della Polizia Locale di Bisceglie rinnoverà la tradizionale celebrazione in onore di San Sebastiano Martire, Santo Patrono, con una cerimonia religiosa aperta alla cittadinanza. L’appuntamento è fissato alle ore 10.30 presso la Basilica Concattedrale di San Pietro, dove sarà officiata la Santa Messa alla presenza delle autorità civili e militari.
Al termine della funzione, il Comandante della Polizia Locale, Michele Dell’Olio, presenterà il bilancio delle attività svolte nel corso del 2025, offrendo una panoramica sui risultati raggiunti e sulle principali direttrici di intervento che guideranno l’azione del Corpo nel prossimo futuro.
Seguiranno gli interventi dell’Assessore alla Polizia Locale, Antonio Belsito, e del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, a conclusione di una giornata dedicata al valore del servizio, della legalità e della vicinanza alla comunità.