La Polizia Locale comunica il bilancio delle attività del 2024 sul territorio biscegliese

Come da consuetudine, nel giorno di San Sebastiano, è stato reso noto il bilancio dell’attività della Polizia Locale nel 2024 nella città di Bisceglie.

Negli ultimi dodici mesi, si è proceduto alla redazione di 17.117 infrazioni al codice della strada, per un totale di circa 18.000 verbali. Alla data del 31 dicembre 2024, sono stati contabilizzati dall’ufficio contravvenzioni introiti per sanzioni pecuniarie per complessivi €1.218.400,42 pari ad un importo di €789. 492,87 per violazioni del codice della strada e € 428,907,55 per recupero coattivo di sanzioni non oblate volontariamente dai trasgressori negli anni pregressi.

Le unità addette ai servizi di viabilità e infortunistica stradale hanno verbalizzato e corredato di planimetrie 215 sinistri stradali, di cui 2 mortali, 130 con feriti e 83 senza feriti. Sono stati inoltre effettuati 16 posti di controllo nel corso dei quali le pattuglie di Polizia Locale hanno proceduto al sequestro di 32 veicoli perchè in circolazione privi di copertura assicurativa e al ritiro di 8 patenti di guida. Sono state rinvenute nel territorio comunale e riconsegnate ai rispettivi proprietari120 autovetture risultate oggetto di furto.

Sono stati svolti molteplici servizi di polizia ambientale, anche con la collaborazione di personale dell’azienda che gestisce l’igiene urbana cittadina: nell’ambito di tale tipologia di servizi sono state contestate 109 infrazioni di norme del regolamento comunale per l’abbandono di rifiuti su strada e l’inosservanza delle corrette modalità di conferimento;

Il nucleo di polizia annonaria ha proceduto ad effettuare 110 servizi per la gestione di mercati e fiere su aree pubbliche, 70 ispezioni ad attività commerciali in sede fissa, e 45 ispezioni ad attività commerciali esercitate su aree pubbliche. Nel corso di tale attività ispettiva sono stati contestati 81 verbali per occupazioni di suolo pubblico esterne a pubblici esercizi e ad attività commerciali su aree pubbliche e 35 violazioni amministrative per inosservanza di norme del tulps, del regolamento di polizia urbana e delle norme regionali del codice del commercio.

Sono stati effettuati 30 accertamenti sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica riferendo gli esiti ai competenti uffici comunali e inoltrate 9 informative di reato per occupazione abusiva. A seguito di vari esposti pervenuti al Comando di Polizia Locale, sono state effettuate 50 verifiche per interventi di varie tipologie

Per interventi su passi carrabili, spazi riservati a disabili e aree interdette alla circolazione sono stati rimossi e trasportati presso la depositeria convenzionata 36 veicoli e per ulteriori 7 veicoli si è richiesto il servizio di rimozione con consegna su posto al trasgressore.

Sono stati rilasciati 203 contrassegni per disabili; sono stati rinnovati a seguito di ricognizione 706 permessi per il transito nella ZTL del centro storico a residenti e titolari di attività commerciali e rilasciati 56 autorizzazioni per transiti temporanei. È in atto una ricognizione sul territorio comunale degli spazi di sosta riservati a disabili non rimossi a seguito di intervenuti decessi degli intestatari. Nell’anno 2024 sono state inviate 34 comunicazioni all’ufficio tecnico per la rimozione della segnaletica che delinea spazi sosta riservati a disabili.

Nell’ambito dei servizi relativi al controllo del randagismo, sono stati effettuati 32 soccorsi d’urgenza a cani e gatti feriti avvalendosi di veterinari convenzionati con l’Ente e sono state censite 23 colonie feline. Sono stati rinvenuti su strada e consegnati al canile comunale 57 cani randagi. Sono stati adottati grazie alla collaborazione delle locali associazioni animaliste 66 cani e 12 cani sono stati reimmessi sul territorio comunale dopo la sterilizzazione.