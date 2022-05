La Petrucelli Parrucchieri partner delle selezioni per Miss Italia 2022 / FOTO

PUBBLIREDAZIONALE – Riconoscimento di assoluto valore quello ottenuto dalla Petrucelli Parrucchieri che ha stretto una partnership in occasione delle selezioni per l’edizione 2022 di Miss Italia.

L’importante realtà biscegliese guidata Lena Petrucelli, pettinerà tutte le modelle che sfileranno nelle varie tappe, a partire da domenica 29 maggio con la selezione che si terrà in quel di Cerignola in Piazza Duomo (ore 20.30).

Una nuova e stimolante avventura professionale per la Petrucelli Parrucchieri che dal 2018 è divenuto punto di riferimento a Bisceglie e nel territorio. Un progetto ambizioso che ha visto il percorso di Lena Petrucelli partire nel 2008 con il diploma conseguito, a cui hanno fatto seguito master di prestigio da Mazzella&Palmer e Tony&Guy Accademy. Una crescita esponenziale che ha portato Lena a studiare dal noto hair stylist Francesco Musella acquisendo competenze nel campo delle acconciature per sposa.

I risultati non tardano ad arrivare. Nel 2018 Lena Petrucelli gareggia all’Hair Fashion Show ottenendo un importante secondo posto, confermato anche nel 2019. Una vetrina di valore che porta la professionista biscegliese a Sanremo dove preparerà le modelle che prenderanno parte al Gala della Moda, tenutosi durante i giorni del Festival della canzone italiana. Le collaborazioni di Lena Petrucelli continuano anche in ambito regionale con partecipazioni nel 2020 a “Casa Serena”, programma televisivo in onda su Teleregione.

Quello di Miss Italia 2022 rappresenta una nuovo ed importante riconoscimento professionale per la Petruccelli Parrucchieri con il chiaro intento di crescere giorno dopo giorno nel segno delle competenza e del sano entusiasmo.

Petrucelli Parrucchieri è in via Veneto 61 a Bisceglie. Per info chiama al: 3484661994, oppure segui la pagina Facebook: Petrucelli Parrucchieri.