La parrocchia di San Silvestro ospita il secondo incontro del Cantiere delle famiglie

Quest’oggi nella parrocchia San Silvestro, ore 16.45, si terrà il secondo incontro del Cantiere delle famiglie.

L’iniziativa è stata annunciata dall’equipe diocesana dell’Ufficio famiglia, don Giuseppe Lobascio, direttore dell’Ufficio assieme alla coppia Tina e Amedeo Matta: «Seguendo le indicazioni de I Cantieri di Betania, abbiamo programmato una seconda tappa del Cantiere della famiglia riflettendo sulle sollecitazioni che ci vengono dal cantiere della strada e del villaggio. Nella realizzazione di questo cantiere presteremo ascolto ai diversi “mondi” in cui i cristiani vivono e lavorano, “camminano insieme” a tutti coloro che formano la società; … dovremo misurarci con la questione dei linguaggi, che in alcuni casi risultano difficili da decodificare. Occorrerà pensare uno sforzo per rimodulare i linguaggi ecclesiali, per apprenderne di nuovi, per frequentare canali meno usuali. Provando a dare una risposta a una domanda di fondo: come il nostro “camminare insieme” può creare spazi di ascolto reale della strada e del villaggio?”(da I cantieri di Betania, pag 7/8).

Ecco, allora, il titolo di questo secondo cantiere della famiglia: “Parleranno lingue nuove” (Mc16,17). Chiamati ad annunciare la Parola di Vita!” Saremo accompagnati anche questa occasione da sr Katia Roncalli, religiosa e teologa, fondatrice della Fraternità Evangelium Gaudium».