La parrocchia di San Pietro pronta ad inaugurare il nuovo oratorio

Martedì 27 maggio la comunità parrocchiale di San Pietro a Bisceglie vivrà un momento di grande significato con l’inaugurazione del nuovo oratorio, uno spazio dedicato all’educazione, all’incontro e alla condivisione attraverso lo sport e le attività ludico-culturali.

Il nuovo complesso si estende su un’ampia area verde e comprende strutture pensate per soddisfare diverse esigenze: un campo polifunzionale per calcetto e pallavolo, un campo da bocce, un piazzale per attività formative, una zona giochi per bambini, un teatro all’aperto e un campo da baskin, disciplina sportiva inclusiva che permette a persone con e senza disabilità di giocare insieme.

Il progetto è stato realizzato grazie al finanziamento ottenuto tramite il bando “Sport e Periferie” promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l’obiettivo di rigenerare un’area periferica e trasformarla in un polo educativo e aggregativo. Alla progettazione hanno collaborato l’architetto Angela De Feudis, l’ingegnere Maurizio Gentile e l’architetto responsabile Giacomo Losapio.

L’oratorio si propone come un luogo in cui trasmettere i valori della pace, dell’inclusione sociale, della legalità e della solidarietà. Un punto di riferimento per le famiglie e i giovani, dove poter trovare serenità e contrastare fenomeni di isolamento, favorendo relazioni sane e durature tra le persone.

Il programma dell’inaugurazione prevede alle ore 19:00 la celebrazione della Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo, seguita dalla benedizione ufficiale della struttura. All’evento prenderà parte anche il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

Durante la serata, oltre a un clima festoso e di partecipazione collettiva, si potrà assistere a una partita della squadra giovanile del Bisceglie Calcio, a testimonianza dello stretto legame tra sport e comunità promosso dall’iniziativa.