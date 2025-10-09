Il 13 ottobre 1917, a Fatima, la Madonna apparve per l’ultima volta. Nella cittadina portoghese, la Vergine invitò a pregare per la pace. Un invito sempre molto attuale. Per questo, nella Parrocchia di San Pietro a Bisceglie, si vivrà la memoria di quell’ultima apparizione per imparare da Maria a pregare per la pace.
Programma delle iniziative:
10 ottobre 2025
ore 18,30: santo rosario
ore 19,00: messa
ore 19,30: “La pace e la preghiera del Rosario”- catechesi comunitaria
11 ottobre 2025
ore 18,30: santo rosario
ore 19,00: messa e preghiera per la pace
presieduta da don Silvio Caldarola
12 ottobre 2025
ore 18,30: santo rosario
ore 19,00: messa
13 ottobre 2025
Memoria dell’ultima apparizione della Madonna a Fatima
ore 18,30: santo rosario
ore 19,00: messa solenne