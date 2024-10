“La #pace al primo posto”: al Castello un evento dell’associazione Telamachus

L’associazione Telamachus ODV promuove l’evento “La #pace al primo posto”, in linea con la propria azione di promozione del benessere mentale e della felicità personale in armonia con il bene comune. L’evento, organizzato in collaborazione con alcuni psicologi del territorio, come la dottoresssa Eleonora Celestino e il dottor Leonardo Trione, si terrà presso la Sala della Bifora, all’interno del Castello Angioino di Bisceglie questa sera alle ore 18.

Il tema al centro dell’iniziativa è di profonda attualità: come affrontare e trasformare il conflitto – interiore, relazionale e comunitario – per costruire una società più serena e consapevole. I relatori offriranno spunti ed esperienze cliniche sul tema, rispondendo a domande raccolte in anticipo e coinvolgendo il pubblico in un dialogo aperto.

Un’occasione per esplorare insieme il potere della riflessione e della connessione umana attraverso l’arte e il dialogo.