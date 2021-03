La Notte su ticket sanitario: “Prorogata scadenza certificati esenzione per reddito”

La Giunta regionale della Puglia ha prorogato al 30 aprile 2021 la scadenza per il rinnovo dei certificati di esenzione ticket per reddito (rilasciati a seguito di autocertificazione). Il provvedimento consentirà a chi ne ha diritto di beneficiare per un altro mese della validità dei codici di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (se permangono le condizioni di status e di reddito autocertificate).

“Gli attestati di esenzione per reddito relativi alle condizioni di cui ai codici E01, E02, E03, E04, E94, E95, E96, rilasciati a seguito di autocertificazione, erano stati già prorogati dal 30 settembre 2020 al 30 marzo 2021”, spiega il consigliere regionale dei “Popolari con Emiliano” Francesco La Notte. “Questa ulteriore proroga di trenta giorni dei termini per il rinnovo serve a ridurre allo stretto indispensabile le occasioni di affollamento presso gli uffici distrettuali delle Aziende sanitarie locali, considerata l’ancora grave situazione epidemiologica. I cittadini che nei giorni scorsi avevano evidenziato difficoltà nel provvedere in tempo utile al rinnovo di tali certificati, avranno quindi un altro mese per poter provvedere all’eventuale rinnovo”.

Resta fermo che l’assistito è responsabile di un eventuale utilizzo improprio dell’attestazione di esenzione all’atto della prescrizione, qualora si siano modificate le condizioni in modo da determinare la perdita del diritto, ed è suscettibile dell’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia di autocertificazione.