La Notte dei Sospiri 2024 si conferma la migliore di sempre

La Notte dei Sospiri edizione 2024 dedicata alle Radici si conferma la migliore di sempre, appuntamento dell’estate biscegliese con tanti apprezzamenti dal pubblico.

“Il nostro è un omaggio al territorio, una storia d’amore per la gente che ci vive – così la definisce Sergio Salerno fondatore del progetto Sospiro di Bisceglie e direttore dell’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi. Numeri in crescendo che fanno bene alla città con più di 10.000 presenze e 7.000 sospiri prodotti. A contribuire al successo e regalare una serata meravigliosa è stato il Porto di Bisceglie vestito a festa nel suo abito più elegante per celebrare l’identità cittadina: il Sospiro, tra musica, luci, gusto e profumi,”.

L’evento organizzato dall’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi e patrocinato dal Comune di Bisceglie, Camera di Commercio di Bari e Confartigianato Bari, è riuscito a combinare il senso del territorio e dello spettacolo. Nella prima parte della serata l’ospite, il giornalista Vito Romaniello e voce del Made in Italy, ha amalgamato il Paniere delle Eccellenze di Puglia con i concittadini orgoglio biscegliese, in un format unico e coinvolgente nel suo genere. Sul palco, attorno ad un tavolo imbandito, tipico della cucina tradizionale, si sono alternati i presidenti dei Consorzi di Puglia, mentre Rossella Di Liddo di Mediasertv ha intervistato i pastrychef di successo.

Non sono mancati gesti d’affetto per chi lavora all’estero, ma non dimentica le proprie origini dedicandone in uno showcooking un sospiro rivisitato. Nella seconda parte, un vero e proprio concerto con il cantante e showman “Daniele si Nasce”. “Siamo al dir poco soddisfatti del risultato. Frutto di pianificazione e spirito di squadra, merito di un ingranaggio perfetto, che ha incastrato tutti gli operatori, da quelli associativi a quelli imprenditoriali e politici – conclude Salerno – dando frutto a questa meravigliosa serata che ricorderemo per sempre. La famosa Sospiro Experience sta dando i frutti sperati, in azione di marketing che fa vincere il territorio e gratifica i sacrifici e le speranze di chi crede in questa Terra. La Notte dei Sospiri è un motivo in più per rendere più bella la nostra Città.”