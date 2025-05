La Notte dei Santuari 2025: evento previsto alla Basilica Concattedrale San Pietro

Torna domenica 1° giugno “La Notte dei Santuari”, l’iniziativa nazionale promossa dal Collegamento Nazionale dei Santuari Italiani e dall’Ufficio CEI per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport. Un appuntamento spirituale che punta a valorizzare il ruolo dei santuari come luoghi di evangelizzazione, raccoglimento e sacralità.

Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è “Irradiare l’amore del cuore di Cristo”, ispirato alle parole di Papa Francesco contenute nell’enciclica Dilexit nos. L’Ufficio diocesano per la Pastorale del tempo libero, diretto da don Mauro Camero, ha annunciato che l’evento si svolgerà in due importanti santuari dell’Arcidiocesi: la Basilica Concattedrale San Pietro a Bisceglie e la Parrocchia Santuario Madonna delle Grazie a Corato.

Programma a Bisceglie – Basilica Concattedrale San Pietro, Santuario dell’Addolorata:

Ore 18:30: Recita del Rosario.

Ore 19:00: Santa Messa con accensione della lampada votiva, in chiusura del mese mariano.

Ore 20:00: Adorazione eucaristica guidata da testi dell’enciclica Dilexit nos, in concomitanza con il sacramento della Confessione (disponibile fino alle 21:00).

Ore 21:00: Benedizione eucaristica e reposizione del simulacro della Vergine Addolorata.

Dalle 18:00 alle 21:00: apertura straordinaria del Museo diocesano.

Programma a Corato – Parrocchia Santuario Madonna delle Grazie:

Ore 17:15: Incontro dal titolo “L’Uomo della Sindone” a cura dello studioso Edmondo Adduci.

Ore 19:00: Celebrazione eucaristica in occasione della solennità dell’Ascensione del Signore.

Ore 20:00: Recita del Rosario al Sacro Cuore di Gesù per invocare la pace nel mondo.

Un momento di preghiera e cultura che riaccende la devozione popolare e invita i fedeli a riflettere sull’amore e la misericordia come fondamento della vita cristiana.