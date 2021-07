“La nostra storia è online”, il Rotary Club Bisceglie inaugura il proprio ventennale

In occasione del ventennale dalla fondazione del Rotary club di Bisceglie, domani, giovedi 15 luglio, alle 20.30 all’hotel Salsello, l’associativo terrà una serata intitolata “La nostra storia è online”.



Quella di domani sarà la prima di alcune iniziative che il Rotary Club Bisceglie, presieduto da Massimo Cassanelli, svolgerà, in particolare sarà presentato al pubblico un archivio online in cui sono raccolte tutte le iniziative e attività che l’associativo ha svolto e svolgerà: dall’allestimento delle cucine al convento dei Cappuccini alla donazione di materiale sanitario per la comunità brasiliana di Santa Helena. Il programma, visitabile sul sito www.rotarybisceglie.it, è stato realizzato grazie all’aiuto dell’informatico Giuseppe Mastrodonato. Ingresso libero.