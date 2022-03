La “Monterisi” diventa scuola accreditata Erasmus: nuove opportunità per mobilità in Europa

La scuola secondaria di primo grado “Riccardo Monterisi ” di Bisceglie diventa scuola accreditata Erasmus: un traguardo che certifica la bontà del piano che l’istituto biscegliese ha messo a punto in questi ultimi anni e che ha sinora consentito di realizzare importanti attività di mobilità e di sviluppo della propria organizzazione in campo internazionale.

L’accreditamento Erasmus è uno strumento pensato per garantire alle scuole che desiderano aprirsi alla dimensione internazionale degli scambi e della cooperazione la possibilità di una progettazione a lungo termine che garantisca una continuità negli anni dell’esperienza di mobilità di studio e formazione in Europa. Ciò consentirà alla scuola Monterisi di potenziare ulteriormente nei prossimi anni l’efficacia dell’insegnamento e dell’apprendimento, rendendo la mobilità all’estero una possibilità concreta per tutti i suoi alunni.

L’accreditamento Erasmus abbraccerà un lungo lasso temporale, sino a dicembre 2027, e garantirà alla scuola biscegliese dei finanziamenti annuali per l’attuazione delle mobilità programmate di alunni, docenti, dirigente scolastico e altro personale scolastico.

“Si tratta di un traguardo molto importante”, sostiene la dirigente scolastica Lucia Scarcelli, “che premia la nostra scuola per aver sempre creduto e puntato sulla condivisione e sullo scambio delle migliori pratiche in ambito internazionale. L’accreditamento Erasmus ci consentirà nei prossimi anni di continuare ad offrire ai nostri alunni una importante opportunità di crescita e di ampliamento di abilità e competenze e di garantire alla nostra scuola nel suo insieme un’esperienza di grande arricchimento e sviluppo professionale”.