“La memoria, come sbloccare tuo potenziale illimitato”: lezioni gratuite a San Silvestro

La scuola di formazione di Vincenzo Palmisano, da circa 15 anni nel settore, organizza delle lezioni gratuite ed aperte a tutti sul tema della memoria e dell’apprendimento.

Lo scopo è quello di capire come implementare da subito il potenziale mnemonico con tecniche ed esercizi. I presenti potranno anche testare la loro memoria attraverso un test per scoprire la qualità del loro ricordo.

Il laboratorio è basato sui metodi innovativi derivanti dagli studi pionieristici del famoso neurologo canadese, il Dottor Wilder Penfield, il quale, negli anni ’50, ha svelato i segreti del funzionamento della memoria.

Mercoledì 5 luglio, in Parrocchia San Silvestro, si potrà partecipare alla lezione della durata di circa 2 ore ad uno di questi orari: 15:00, 17:30, 20:30. La partecipazione è gratuita ma la prenotazione obbligatoria per esigenze di posti in aula. Per ulteriori informazioni, contattare gli organizzatori al numero: 800 661570.