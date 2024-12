La Mastrototaro Wood fa un regalo speciale in occasione della campagna End polio now

Ogni anno, con l’avvicinarsi della Giornata mondiale della polio (24 ottobre) il Rotary esorta i suoi soci a informare le loro comunità sull’importanza della vaccinazione. Si prevede inoltre che i donatori di tutto il mondo e i governi nazionali annuncino nuovi impegni per finanziare la strategia di eradicazione della polio.

Quest’anno, in occasione delle festività natalizie, Roberto Mastrototaro, Amministratore della Mastrototaro Wood di Bisceglie, ha voluto formulare degli auguri speciali a tutti i suoi clienti, partecipando, in accordo con il Rotary Club di Bisceglie, alla campagna End polio now.

L’azienda Mastrototaro Wood ha deciso di offrire alla Fondazione Rotary Italia un importante contributo, finalizzato all’acquisto di vaccini da somministrare ai bambini di tutto il mondo, per proteggerli dal pericolo della poliomielite.

Un gesto particolarmente apprezzato dal Presidente, Tatiana Dell’Olio, il Direttivo e tutti i soci del Rotary Club di Bisceglie ricordando che, solo unendo le forze e portando avanti insieme questo tipo di impegni si può fare in modo che nessuna persona sia mai più paralizzata dalla polio.