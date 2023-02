La Mastrotorato Food sale in cattedra nei licei molfettesi

Mastrototaro Food sale in cattedra per un giorno. Il liceo classico “Leonardo Da Vinci” di Molfetta e il liceo scientifico “Albert Einstein”di Molfetta hanno invitato l’azienda biscegliese a portare la propria esperienza per contribuire alla formazione degli studenti.

Ieri mattina il Presidente della F.lli Mastrototaro Food srl Giulio Mastrototaro e il responsabile produzione Antonio Lafranceschina hanno condiviso l’esperienza della Mastrototaro Food in aula.