“La libertà è un organismo vivente”: presentato a Bisceglie il lavoro di Beppe Battaglia

Buona partecipazione di pubblico ieri in occasione dell’iniziativa promossa dal Circolo Arci Oltre i Confini di Bisceglie presso l’auditorium dell’Epass in occasione della presentazione del libro “La libertà è un organismo vivente”.

Relatori il dott. Giuseppe Altomare, direttore degli istituti penitenziari di Trani, che ha fotografato la situazione attuale degli istituti di pena e Beppe Battaglia autore del libro “, a condurre il confronto Tonio Dell’Olio.

Battaglia attraverso la sua opera ha evidenziato come “il carcere, così come prospettato dall’ articolo 27 della costituzione, è venuto meno alla sua funzione in quanto è un istituto disumano e non rieduca. Occorre quindi pensare a forme di detenzione alternative. L’abolizione di tutte le istituzioni totali fa parte del luogo percorso di liberazione da ogni forma di oppressione”.