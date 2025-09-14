La focaccia di Bisceglie protagonista al Cake & Cooking Show della Fiera del Levante

Sarà la tradizione gastronomica della Puglia a prendersi la scena lunedì 15 settembre, alle ore 15:00, al Padiglione 19 della Fiera del Levante, con il Cake & Cooking Show, uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione. L’evento metterà in risalto i sapori autentici della regione attraverso un piatto che unisce ingredienti tipici e identità locali: cefalo cotto in arancia rotta all’acqua, focaccia di Bisceglie P.A.T. e insalata di cicoria puntarelle molfettese.

In particolare, la focaccia di Bisceglie, riconosciuta come Prodotto Agroalimentare Tradizionale (P.A.T.), sarà il cuore del racconto culinario. Un cibo semplice e intriso di storia, che rappresenta da sempre la quotidianità e la convivialità pugliese, simbolo di una terra che sa coniugare genuinità e cultura.

A guidare questo percorso sarà lo chef Giuseppe Frizzale, fondatore di APS Cooking Solution, che interpreterà i sapori pugliesi con un cooking show capace di trasformarsi in un racconto emozionale, unendo cibo, cultura e identità. Sul palco insieme a lui ci sarà il giornalista e conduttore Tommaso Amato, che accompagnerà il pubblico con aneddoti, curiosità e spunti tecnici, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

L’iniziativa, che unisce raffinatezza e radici popolari, rappresenta un’occasione per riscoprire la cucina pugliese in chiave contemporanea senza tradirne l’essenza. Un momento pensato non solo per appassionati ed esperti del settore, ma anche per chiunque voglia avvicinarsi alla ricchezza del gusto made in Puglia, tra innovazione e rispetto della tradizione.