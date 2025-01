La focaccia di Bisceglie ha ricevuto il riconoscimento P.A.T.

La focaccia di Bisceglie ha ricevuto il riconoscimento P.A.T. (Prodotto Agroalimentare Tradizionale). Dopo la richiesta avvenuta lo scorso 19 giugno durante l’evento “RI-CostruiAmo il territorio”, il riconoscimento è stato formalizzato dalla Regione Puglia.

L’iter è stato presentato da Giuseppe Frizzale, dell’APS Cooking Solution, in sinergia con Assolocali, Confcommercio, Proloco e la collaborazione della dottoressa Antonia Sinesi. “La richiesta di tale riconoscimento – si legge nella nota – è stata formalizzata alla Regione Puglia, come parte del percorso volto a valorizzare l’autenticità delle tradizioni locali”.

I P.A.T. sono prodotti che rappresentano un patrimonio culturale italiano, come stabilito dal Decreto Interministeriale del 9 aprile 2008, firmato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

“Con questo importante traguardo, la focaccia di Bisceglie si unisce ai prestigiosi prodotti che testimoniano la ricchezza e la diversità delle tradizioni agroalimentari italiane, confermando l’impegno della città e dei suoi protagonisti nella promozione di un territorio autentico e ricco di storia. Questo riconoscimento – conclude la nota – rappresenta un successo non solo per Bisceglie, ma anche per tutti coloro che lavorano instancabilmente per la promozione della cultura enogastronomica e per la tutela del patrimonio tradizionale”.