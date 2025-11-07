La focaccia biscegliese naviga nel Mediterraneo con Bisceglie Start

Dal 9 al 16 novembre, a bordo della nave Costa Deliziosa, il profumo e la tradizione della focaccia biscegliese solcheranno le acque del Mediterraneo. Durante la crociera tra Montenegro, Croazia e Grecia, il pizzaiolo biscegliese Savino Tedeschi, insieme a Mauro e Francesca, titolari della pizzeria I Tre Molini, sarà protagonista dell’evento “Focaccia Biscegliese in the World – 8ª edizione”, un prestigioso appuntamento gastronomico che porta la città di Bisceglie oltre i confini nazionali anche grazie all’Agenzia “A proposito di Viaggi”.

L’evento, patrocinato dal Comune di Bisceglie e dalla Confcommercio di Bisceglie, prevede uno show cooking esclusivo al Ponte 9 – area piscina, in collaborazione con due grandi professionisti della cucina: lo Executive Chef del Palace Hotel Mauro Sciancalepore e lo Chef Domenico Falacara.

A condividere questa esperienza ci saranno anche alcuni studenti dell’Istituto Alberghiero di Molfetta, che parteciperanno attivamente alla preparazione, vivendo un’esperienza formativa di alto livello nel cuore del Mediterraneo.

A rappresentare ufficialmente il Comune di Bisceglie durante la tratta sarà la consigliera comunale Pasqua Pasquale, che porterà in dono i gagliardetti della città a bordo della nave, in segno di amicizia e orgoglio cittadino.

“Essere ambasciatori della nostra focaccia e della nostra terra è per me motivo di grande felicità e orgoglio – dichiara Savino Tedeschi, presidente Bisceglie Start –. Portare in alto il nome di Bisceglie nel mondo, condividendo con altre culture i sapori autentici della nostra tradizione, è la dimostrazione che le radici possono viaggiare lontano, senza mai perdere la loro forza e identità”.

Con questa nuova avventura, la focaccia biscegliese continua a farsi conoscere nel mondo come simbolo di gusto, passione e appartenenza, confermando ancora una volta che Bisceglie sa essere protagonista anche in mare aperto.