“La Fiorente”, attivo terzo punto vendita dedicato agli articoli in pelle / PHOTOGALLERY

PUBBLIREDAZIONALE – Inaugurato domenica mattina, 18 dicembre, il terzo punto vendita de “La Fiorente” interamente dedicato agli articoli in pelle.

I fratelli Mauro e Francesco Capurso, titolari della storica attività commerciale ubicato nel centro cittadino sia in via XXIV maggio n. 65 e in via Aldo Moro n. 17, hanno tagliato il nastro del punto vendita di via Aldo Moro n. 18 in cui saranno visionabili e acquistabili prodotti di pelletteria come borse, pochette, portafogli, porta documenti e tanto altro.

Tra le griffe presenti spiccano The Bridge, Piquadro, Pollini, Xd Design, Herschel, Gallo. Una vasta gamma di articoli, accessori e idee regalo soprattutto in questo periodo di festività, ma adatte a ogni occasione.

L’inaugurazione del nuovo punto vendita ha visto la partecipazione del sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. In rappresentanza di Confcommercio Bisceglie Katia Todisco. A benedire l’attività il parroco don Pietro d’Alba.

Nutritissima la partecipazione di cittadini e clienti affezionati nel corso della giornata inaugurale.

Per contattare “La Fiorente” è possibile chiamare il numero 0803958313, inviare una mail a lafiorente1926@libero.it o visitare il sito www.lafiorenteshop.com