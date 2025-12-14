La Fiera delle Autoproduzioni torna a Corso Umberto con un doppio appuntamento

Il circolo Arci Oltre i Confini rilancia uno dei luoghi simbolo di Bisceglie riportando la Fiera delle Autoproduzioni nell’area dell’ex piazza del Pesce, su Corso Umberto. L’iniziativa, diventata ormai un appuntamento fisso ogni seconda domenica del mese, raddoppia in occasione delle festività natalizie: gli eventi sono in programma il 14 e 21 dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 20:00.

La fiera offrirà come sempre un’ampia selezione di prodotti della terra pensati per un consumo consapevole e per promuovere un modello di economia alternativa e sostenibile. Accanto alle proposte alimentari, spazio anche alle creazioni artigianali, tutte rigorosamente ispirate alla filosofia dell’autoproduzione.

Il programma sarà arricchito da numerosi laboratori aperti al pubblico, spaziando dalla danza agli origami fino al contest dedicato all’olio. Durante l’evento saranno presentati anche la collettiva Ziwanda e il CAS La Rakene.