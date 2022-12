La festa di Natale Caritas a Bisceglie regala gioia ai meno fortunati / FOTO

Per il nono anno consecutivo le Vecchie Segherie Mastrototaro hanno ospitato la festa di Natale Caritas a Bisceglie.

Quest’anno i numeri parlano in maniera eloquente con circa 180 utenti Caritas, tra cui una piccola comunità di profughi ucraini, 40 volontari tra quelli storici e nuovi che ogni anno si avvicinano per la prima volta. I ristoranti Beverly, Casale san Nicola, PicNic la locanda, Torre Rossa e Salsello hanno fornito primi e secondi, mentre alcuni cittadini hanno fornito frutta e panettoni, mentre le bevande sono state donate dall’azienda Di Pierro: senza questa generosità, non affatto scontata, non sarebbe stato possibile il pranzo.

Prima del pranzo di Natale la celebrazione della santa messa da parte del coordinatore cittadino del clero don Giuseppe Abbascià. “E’ un modo per fare memoria di nostro padre, pietra miliare di questa impresa, che ci ha lasciato proprio il giorno di Natale” ha dichiarato Mauro Mastrototaro proprietario della Vecchie Segherie, “e vivere un momento conviviale, festa gioiosa e fare solidarietà”.

Tra i tanti intervenuti per gli auguri l’arcivescovo mons. Leonardo D’Ascenzo, il sindaco Angelantonio Angarano e l’assessora ai servizi sociali Roberta Rigante, il regista Carlo Bruni, don Franco Lorusso, il coordinatore cittadino Sergio Ruggieri, il presidente dell’Unione Ciechi Marco Maenza.

La festa non sarebbe stata tale senza l’animazione musicale che, anche quest’anno, è stata affidata a Miriam Cosmai ed al musicista Antonello Papagni, che ha suonato alcuni brani di una sua produzione “sperimentale” LGiullor, pregiate canzoni in vernacolo. Un Babbo Natale tutto emozionato ha donato i giochi ai bimbi presenti. Determinante per la buona riuscita della giornata il contributo dei tanti volontari presenti sin dal primo mattino preparando tutto il necessario.

Tutti gli ospiti sono andati via con pacchetti di cibo, da usare il giorno dopo ed un regalo di vasetti di marmellata fatta con frutta locale donati dall’azienda Mastrototaro.

“Non c’è modo più bello e vero di vivere il Natale del Signore – afferma Ruggieri – che servire l’uomo sacramento di Dio. Questo i volontari lo fanno continuamente nella ferialità del tempo, ma che, vissuto il giorno di Natale, evidenzia che la vera solidarietà, non conosce pause nell’esprimere la vicinanza proprio nei periodi di “festa” dove la vulnerabilità di chi è solo è molto accentuata”.