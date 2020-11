La facciata del Palazzo di Città colorata di rosso Adisco

Dallo scorso 20 novembre la facciata del Palazzo di Città di Bisceglie è colorata di rosso Adisco. L’iniziativa fortemente voluta dalla presidente della sezione territoriale, dott.ssa Lella Di Reda, è stata accolta con entusiasmo dall’Amministrazione comunale e dal Sindaco Angarano.

“Trovo che l’iniziativa sia significativa nel messaggio di amore che vuole trasmettere a chi osserva. In questo particolare momento – dichiara la Di Reda – Adisco vuole comunicare amore e speranza per superare presto la pandemia e mettere fine alla sofferenza di troppi. Voglio ringraziare il Sindaco che ci ha concesso di costituire questa installazione. Ringrazio la ditta di Mimmo Palmiotti per il lavoro compiuto e l’arch. Pierpaolo Sinigaglia per la collaborazione prestata”.

L’illuminazione rimarrà visibile fino al 30 novembre per celebrare la Giornata Nazionale Adisco e continuare a trasmettere il suo messaggio di solidarietà. Vista l’attuale situazione di pandemia da Covid-19, non potendo promuovere a livello nazionale la predisposizione di banchetti per l’offerta dei ciclamini, individuato come fiore simbolo di questa giornata, l’Adisco sez. Bisceglie ha provveduto a colorare di rosso il Comune quale simbolo della donazione del sangue cordonale.