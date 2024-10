La Don Bosco-Battisti-Ferraris ospita alunni spagnoli per il progetto Erasmus plus

Il Dirigente Scolastico Domenico Cosmai dell’Istituto Scolastico Don Bosco-Battisti-Ferraris di Bisceglie, nell’ambito del progetto Erasmus plus, ha aperto le porte a otto alunni frequentanti il 6° grado di scuola primaria del CEIP STMA TRINIDAD di Ubeda (Spagna), alla Dirigente Scolastica Maria Jose Martinez Lina e a due docenti: Sofia Sanchez Delgado e Andrea Ladron De Guavera Martinez.

Dal 12 ottobre al 17 ottobre gli alunni hanno condiviso le giornate scolastiche con i loro coetanei e sono stati coinvolti nelle attività didattiche ordinarie dell’Istituto, come robotica, STEM, pixel art e uscite sul territorio, così da potersi integrare e inserire nella realtà scolastica straniera fuori dal proprio Paese ed essere consapevoli dello Spazio Educativo Europeo. La visita aveva come scopo migliorare le conoscenze della cultura italiana, le competenze linguistiche e la capacità di comunicazione con i coetanei di altre nazioni, oltre che uno scambio di usi costumi del paese ospitante, l’Italia e in particolar modo la città di Bisceglie.

Grazie alla collaborazione dello staff del Dirigente Scolastico, di tutto il personale docente e non, gli ospiti hanno apprezzato la bellezza del mare Adriatico e l’uso che di esso si può fare. Grazie alla collaborazione del Circolo della Vela di Bisceglie, rappresentato da Piero Di Liddo, gli ospiti hanno potuto vivere l’esperienza della barca a vela, in particolar modo degli “optimist” guidati dagli alunni italiani dell’Istituto; con gli alunni delle classi quinte, trasformatisi in piccole guide turistiche, hanno anche potuto conoscere la storia della città di Bisceglie, attraverso la narrazione e la spiegazione in lingua inglese dei monumenti più importanti della città ponendo particolare attenzione alla Cattedrale.

La delegazione è stata ricevuta dal Sindaco Angelantonio Angarano presso il Palazzo di Città dove ha avuto luogo uno scambio di informazioni in merito al processo di elezione del primo cittadino nel territorio italiano che si è concluso con uno scambio di doni da parte della delegazione e del Sindaco della città di Bisceglie. Durante la permanenza della delegazione, la comunicazione talvolta è stata facilitata dall’insegnante Maria Teresa Lasorsa che ha fatto da interprete nelle diverse circostanze e la cui conoscenza della lingua spagnola è dovuta proprio grazie al progetto Erasmus plus dell’istituto che ha permesso alla stessa di formarsi in tal senso acquisendo nuove competenze che mette a disposizione dell’Istituto e dei suoi discenti.

Ancora una volta questo progetto si conferma e si traduce in un’esperienza entusiasmante per gli alunni e rende l’I.C. Don Bosco – Battisti – Ferraris una scuola proiettata al futuro e sempre più europea, inclusiva e internazionale.