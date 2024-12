La cucina come volano del turismo, successo per il primo appuntamento di CSLAB on tour / FOTO

Indiscussa protagonista della serata dello scorso 12 dicembre, primo appuntamento del “CSLAB on tour”, laboratorio del gusto dell’APS Cooking Solution, è stata la focaccia, pilastro della cucina made in Puglia. “Un evento originale all’interno del programma natalizio che vede la promozione di un prodotto tradizionale della cucina biscegliese che, a breve, potrebbe ricevere un importante riconoscimento che attesta la sua autenticità e qualità”, con queste parole il presidente Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera, ha dato il via alla serata. Il progetto, come dichiarato da Giuseppe Frizzale, Vice Presidente Aps Cooking Solution, nasce all’interno del percorso denominato “Ri-CostruiAmo il territorio”, campagna di sensibilizzazione della cultura delle tradizioni e della valorizzazione del territorio promossa dall’associazione, in sinergia con Confcommercio Bisceglie, Assolocali-Vivi Bisceglie e Pro Loco Unpli Bisceglie aps. Il cooking show, ospitato da Marina Ricchiuti nello stand di Bimby con il suo team, è stato curato dal Maestro Pizzaiolo Dino Todisco di Assolocali-Vivi Bisceglie che ha spiegato ingredienti e passaggi della ricetta originale della focaccia di Bisceglie per poi farla degustare ai molti presenti in Piazza Vittorio Emanuele II. Pierpaolo Sinigaglia, Presidente Pro Loco, ha inteso sostenere l’iniziativa “in quanto volano della promozione turistica in ambito enogastronomico”, ha affermato. Presente il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, che ha ribadito “l’importanza del lavoro svolto dagli organizzatori di questo evento che promuovono le eccellenze locali attraverso le tante iniziative portando così Bisceglie anche al di fuori dei confini regionali”.