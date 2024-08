La Creperia: cornetti e brioche con gelato, crepes, waffle e tante specialità da Davide Amoruso

PUBBLIREDAZIONALE – La creperia più apprezzata dai giovani biscegliesi e non solo.

Crepes, waffle, brioche siciliane, cornetti artigianali, brioche con gelato e cornetti con gelato.

Questo e tanto altro è La Creperia – da Davide – Cornetteria & American Bar in Largo Mario Cosmai n. 1 a Bisceglie, in pieno centro, da alcuni mesi fulcro della golosità di giovani e meno giovani.

Un menu ricco, variegato, pensato per tutti i tipi i palati e che ha riscosso in pochi mesi recensioni eccellenti sul piano della qualità e del gusto da avventori di tutta la Bat e non solo.

Non è insolito incontrare grandi e piccini nei pressi del locale gestito da Davide Amoruso, giovane imprenditore biscegliese dalle idee brillanti e vincenti nel campo del food. Un giovane che conosce e capisce i giovani, i loro gusti, le tendenze del momento.

Dalla Creperia cicchetti a un solo euro, ma anche ingredienti sempre di alta qualità, senza lattosio, senza burro e senza uova e che tengono conto di intolleranze e allergie. Tutto questo a prezzi davvero vantaggiosi.

Davide vi attende in Largo Mario Cosmai n. 1 a Bisceglie per gustare un’ottima, un cornetto dalle mille varietà e per godersi un buon drink.

