La Corsa di Miguel: al via gli eventi sportivi per le scuole della provincia, tappa anche a Bisceglie

Ha preso il via ieri, 10 febbraio, il programma degli eventi sportivi della Corsa di Miguel dedicato alle scuole del territorio provinciale che hanno aderito all’iniziativa. La prima tappa è stata sulla pista “Pietro Mennea” dello stadio comunale “Cosimo Puttilli” di Barletta, dando ufficialmente il via a un percorso che coinvolgerà centinaia di studenti in diverse città della BAT.

Il progetto, finanziato anche dalla Regione Puglia – Assessorato alla Formazione, Istruzione e Politiche del Lavoro, nasce con l’obiettivo di diffondere i valori dello sport e il suo ruolo fondamentale nella vita quotidiana. Dopo una serie di seminari e incontri svolti nelle scuole della provincia, l’iniziativa entra ora nella sua fase operativa, con un calendario di tappe che permetterà agli studenti selezionati di confrontarsi tra loro e vivere giornate all’insegna dello sport, della condivisione e della festa.

Il calendario prevede oggi, 11 febbraio, ad Andria allo stadio “Sant’Angelo dei Ricchi”, il 12 febbraio a Bisceglie allo stadio comunale “Gustavo Ventura”, il 13 febbraio a Trinitapoli allo stadio comunale e il 18 febbraio a Trani allo stadio “N. Lapi”, con raduno fissato alle ore 8.30 in ciascuna sede.

Il programma giornaliero, con inizio indicativo alle ore 9.00, prevede gare a staffetta con squadre composte da 42 partecipanti, su distanze differenziate in base all’ordine scolastico: 1.000 metri per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, 800 metri per quelli delle scuole secondarie di primo grado e uno staffettone unico per le scuole primarie, con 50 alunni impegnati su frazioni da 200 metri ciascuna.

La manifestazione culminerà con la giornata finale nazionale, in programma a Roma il 20 marzo presso lo Stadio delle Terme di Caracalla, intitolato al grande telecronista sportivo Nando Martellini. Alla finale accederanno i 30 migliori tempi individuali degli studenti delle scuole secondarie di tutta Italia, suddivisi per età e sesso nelle rispettive categorie.

L’organizzazione delle attività sportive si avvale della collaborazione dei volontari dell’associazione Paideia di Andria, dei fiduciari comunali CONI delle diverse città coinvolte, di alcuni componenti della FICR Puglia e della Croce Rossa Italiana, che garantirà l’assistenza sanitaria durante le manifestazioni.