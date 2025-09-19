Martedì 23 settembre, la comunità di Bisceglie si stringerà attorno a don Michele Barbaro per festeggiare il 25° anniversario della sua ordinazione presbiterale. L’appuntamento è fissato alle ore 19 presso la parrocchia di Santa Maria Madre della Misericordia, dove si terrà una solenne celebrazione eucaristica presieduta da mons. Giovanni Ricchiuti, Vescovo emerito di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti.
L’evento, inserito all’interno della Festa liturgica di San Pio da Pietrelcina, rappresenta un momento di profonda gratitudine e riflessione per la comunità, che potrà condividere con don Michele il ringraziamento al Signore per il lungo cammino pastorale. La celebrazione sarà preceduta dal triduo di preparazione alla ricorrenza del santo di Pietrelcina.
In vista della festa, venerdì 19 settembre anche il vicario parrocchiale, don Luigi Tedeschi, vivrà un momento speciale: durante la messa delle ore 19 renderà il suo grazie nel quinto anniversario della sua ordinazione presbiterale, ulteriore occasione di gioia e comunione per la parrocchia biscegliese.