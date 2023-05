La coalizione “Sulla Strada Giusta” scende in campo per la solidarietà

L’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna ha messo in ginocchio diverse città della Regione, che adesso si trovano a fare i conti con una situazione drammatica per cui hanno bisogno di tutto il supporto possibile. Per questo, la coalizione “Sulla Strada Giusta” ha deciso di scendere in campo, e non in senso figurato.

Oggi, venerdì 19 maggio, alle 19.30 nel campo di Salnitro, è infatti in programma una partita di calcio a 5 tra candidati e simpatizzanti della coalizione a sostegno di Angelantonio Angarano. In questa occasione saranno raccolti fondi e materiale che serve ai volontari e ai soccorritori al lavoro nelle zone colpite dall’alluvione. I fondi saranno utilizzati per spedire materiale all’85° Nucleo Volontariato e Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri Faenza Odv nella quale opera una concittadina biscegliese, che vive da 22 anni in Emilia Romagna.

Già questa mattina, da due ferramenta cittadine (Pedone e Fercolor) sono partiti due pacchi di materiale utile, come pantaloni impermeabili, kway, stivali antinfortunistici e tira acqua alla volta di Faenza. L’Associazione di volontariato è infatti impegnata in attività di rimozione del fango dalle strade, sorveglianza degli argini dei fiumi, accompagnamento di persone per i rientri in casa e distribuzione di beni di prima necessità.

L’appuntamento è stasera per le 19.30 al campo di Salnitro. Tutti i cittadini possono quindi contribuire direttamente o recarsi presso le due ferramenta biscegliesi che si sono impegnate nella spedizione del materiale.