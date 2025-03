La Città di Bisceglie ricorda le vittime della tragedia di Gand

Nel 51esimo anniversario della tragedia di Gand, Bisceglie rinnova il proprio omaggio alla memoria di Girolamo Cassanelli, Giuseppe Cassanelli, Vito Dell’Olio, Giuseppe Di Clemente e Giuseppe Di Pinto, i cinque giovani biscegliesi morti sul lavoro in Belgio nella notte del 22 marzo 1974 a causa di un incendio scoppiato nel ristorante nel quale lavoravano.

Sabato 22 marzo, alle ore 10:00, il sindaco Angelantonio Angarano, insieme a parenti e familiari delle giovani vittime e al dott. Tommaso Fontana, promotore del Comitato spontaneo che ha contribuito a riportare alla luce questa pagina triste della storia locale, deporrà una composizione floreale ai piedi della stele commemorativa in piazza Vittorio Emanuele II, installata lo scorso anno in occasione del cinquantesimo anniversario della tragedia.

Un momento di raccoglimento e memoria per ricordare il sacrificio di chi, emigrato in cerca di un futuro migliore, ha trovato la morte lontano dalla propria terra. La città si stringe ancora una volta nel ricordo di quei giovani lavoratori, sottolineando l’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro e della tutela dei diritti di chi ogni giorno si impegna per costruire il proprio avvenire.