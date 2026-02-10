La Cena della Caccia a Salsello unisce tradizione e solidarietà

Si è svolta ieri sera, nella cornice del Ristorante Salsello, la tradizionale Cena della Caccia, appuntamento che da anni rappresenta un momento di incontro, convivialità e condivisione per l’Associazione Cacciatori, i soci e l’intera comunità.

Nel corso dell’incontro è stata promossa anche una raccolta di beneficenza a favore di Villa Giulia, iniziativa che ha riscosso una sentita adesione da parte dei presenti e che si è tradotta in una concreta dimostrazione di generosità e attenzione verso il territorio.

L’Associazione Cacciatori ha voluto esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta, sottolineando la sensibilità dimostrata nei confronti di una realtà che svolge un ruolo importante nel tessuto sociale locale.

L’Associazione ha rinnovato il proprio impegno a sostenere iniziative che sappiano coniugare il rispetto delle tradizioni con l’attenzione al bene comune.